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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Тюмень
Сокол - Тюмень: обзор матча 07 сентября 2014
Сокол
07.09.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
33'
А. Рябокобыленко
90'
А. Дегтярев
60'
В. Кулешов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Тюмень
ГОЛ! 2:1!
А. Дегтярев
90'
Желтая карточка
Р. Семякин
87'
82'
Желтая карточка
С. Данилов
80'
Замена
В. Коробка
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
Д. Агапцев
️️️️
С. Белоусов
78'
73'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Клейтон
Замена
Н. Сурков
️️️️
А. Коротаев
71'
Замена
М. Козлов
️️️️
Д. Хубаев
70'
69'
Замена
С. Данилов
️️️️
М. Канаев
60'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
О. Самсонов
60'
ГОЛ! 1:1!
В. Кулешов
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Рябокобыленко
33'
Желтая карточка
А. Коротаев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
7
Сергей Данилов
ПП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Федоров
13
Семякин
29
Горбатюк
20
Столяренко
27
Молодцов
5
Рябокобыленко
2
Хубаев
7
Белоусов
88
Маркелов
11
Дегтярев
24
Коротаев
2-1-5-1-1
1
Соколов
77
Павленко
7
Кулешов
17
Канаев
36
Самсонов
11
Клейтон
4
Кленкин
13
Шляпкин
20
Теленков
3
Голяткин
99
Савин
24
Коротаев
3
Сурков
3
Сурков
24
Коротаев
7
Белоусов
10
Агапцев
10
Агапцев
7
Белоусов
2
Хубаев
10
Козлов
10
Козлов
2
Хубаев
Гогберашвили
11
Коробка
11
Коробка
Гогберашвили
36
Самсонов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
36
Самсонов
17
Канаев
7
Данилов
7
Данилов
17
Канаев
11
Клейтон
9
Мамтов
9
Мамтов
11
Клейтон
Остались в запасе
Сокол
Тюмень
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
31
Сергей Барсуков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
31
Сергей Барсуков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Остались в запасе
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Сокол - Тюмень
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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