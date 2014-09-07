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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай - ОАЭ
Парагвай - ОАЭ: обзор матча 07 сентября 2014
Парагвай
07.09.2014, воскресенье, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
ОАЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Парагвай - ОАЭ
Красные карточки
0
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
Информация о матче
Стадион:
Виллах-Линд
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Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Сирии на победу в матче
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