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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сербия - Франция
Сербия - Франция: обзор матча 07 сентября 2014
Сербия
07.09.2014, воскресенье, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сербия - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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