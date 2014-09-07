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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Сахалин
Оренбург - Сахалин: обзор матча 07 сентября 2014
Оренбург
07.09.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 0
Завершен
Сахалин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Сахалин
Замена
К. Ахмедов
️️️️
Д. Андреев
77'
Замена
А. Хазов
️️️️
В. Парняков
72'
71'
Замена
Е. Дудиков
️️️️
З. Арзиани
Замена
С. Бреев
️️️️
М. Шогенов
61'
58'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
С. Виноградов
54'
Замена
Д. Скепский
️️️️
Г. Ходжава
38'
Замена
Л. Джаркава
️️️️
А. Гаглоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
10
Денис Скепский
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
30
Друзин
8
Шогенов
14
Коронов
22
Кобялко
3-5-2
39
Фролов
21
Корбут
29
Мищенко
17
Мамаев
3
Алахвердов
11
Гаглоев
25
Арзиани
28
Ходжава
33
Пархоменко
87
Саталкин
11
Виноградов
15
Андреев
3
Ахмедов
3
Ахмедов
15
Андреев
8
Шогенов
23
Бреев
23
Бреев
8
Шогенов
10
Парняков
16
Хазов
16
Хазов
10
Парняков
28
Ходжава
10
Скепский
10
Скепский
28
Ходжава
11
Виноградов
92
Кобзарь
92
Кобзарь
11
Виноградов
25
Арзиани
20
Дудиков
20
Дудиков
25
Арзиани
11
Гаглоев
88
Джаркава
88
Джаркава
11
Гаглоев
Остались в запасе
Оренбург
Сахалин
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
9
Владимир Михалев
ЦП
34
Никита Дроздов
ОП
12
Андрей Кондратюк
ВР
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
9
Владимир Михалев
ЦП
34
Никита Дроздов
ОП
12
Андрей Кондратюк
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Сахалин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Газовик
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