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Расписание матчей
Евро-2024
Грузия - Ирландия
Грузия - Ирландия: обзор матча 07 сентября 2014
Грузия
07.09.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ирландия
38'
Т. Окриашвили
24'
Э. МакГиди
90'
Э. МакГиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Ирландия
90'
+1
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Д. МакКарти
90'
ГОЛ! 1:2!
Э. МакГиди
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
Т. Окриашвили
88'
Желтая карточка
М. Даушвили
83'
76'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Р. Кин
76'
Замена
Р. Брэди
️️️️
С. Куинн
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
Джано
63'
Желтая карточка
А. Хубутия
48'
Замена
Р. Квасхвадзе
️️️️
Г. Лория
46'
ГОЛ! 1:1!
Т. Окриашвили
38'
36'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
Желтая карточка
Д. Квирквелия
36'
24'
ГОЛ! 0:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
9
Николоз Гелашвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Джано
АП
Главный тренер
Темури Кецбая
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Грузия
13
Омар Мигинейшвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Давид Таргамадзе
ЛП
21
Ираклий Дзария
ЛП
18
Леван Хмаладзе
ОП
17
Автандил Эбралидзе
ЦП
0
Григол Долидзе
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
18
Даррон Гибсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
3-2-4-1
1
Лория
5
Кверквелия
6
Хубутия
4
Кашия
16
Квирквелия
2
Лобжанидзе
6
Даушвили
9
Гелашвили
20
Канкава
15
Окриашвили
10
Джано
3-4-1-2
1
Форд
2
Коулмен
4
О'Ши
20
Уилсон
6
Уилэн
22
Куинн
17
Уорд
8
МакКарти
7
МакГиди
10
Кин
14
Уолтерс
1
Лория
13
Квасхвадзе
13
Квасхвадзе
1
Лория
10
Джано
0
Таргамадзе
0
Таргамадзе
10
Джано
15
Окриашвили
0
Мчедлидзе
0
Мчедлидзе
15
Окриашвили
22
Куинн
11
Брэди
11
Брэди
22
Куинн
8
МакКарти
18
Мейлер
18
Мейлер
8
МакКарти
10
Кин
9
Лонг
9
Лонг
10
Кин
Остались в запасе
Грузия
Ирландия
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
18
Леван Хмаладзе
ОП
17
Автандил Эбралидзе
ЦП
0
Григол Долидзе
ЦП
13
Омар Мигинейшвили
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
16
Шей Гивен
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
18
Леван Хмаладзе
ОП
17
Автандил Эбралидзе
ЦП
0
Григол Долидзе
ЦП
13
Омар Мигинейшвили
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
Остались в запасе
16
Шей Гивен
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Грузия - Ирландия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Борис Пайчадзе
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