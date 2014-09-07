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Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Румыния
Греция - Румыния: обзор матча 07 сентября 2014
Греция
07.09.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Румыния
10'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Румыния
Желтая карточка
П. Коне
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Ч. Тэтэрушану
90'
Замена
Г. Торже
️️️️
А. Кипчиу
84'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
О. Хобан
68'
Замена
Г. Энаке
️️️️
А. Максим
Замена
П. Коне
️️️️
П. Манталос
65'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
А. Самарис
65'
Желтая карточка
Д. Диамантакос
58'
53'
Вторая желтая
Ч. Марика
Замена
Д. Диамантакос
️️️️
Г. Самарас
46'
45'
+2
Желтая карточка
Ч. Марика
Желтая карточка
В. Торосидис
45'
+2
31'
Желтая карточка
М. Пинтилий
Желтая карточка
К. Манолас
26'
Желтая карточка
А. Самарис
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Марика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Греция
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
0
Димитрис Диамантакос
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
0
Константин Греку
ЦЗ
4
Срджан Лукин
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
20
Габриэль Энаке
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Влад Аким
ЦП
0
Константин Будеску
АП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
0
Холебас
19
Папастатопулос
4
Манолас
15
Торосидис
20
Манталос
22
Самарис
23
Тахцидис
14
Салпингидис
9
Митроглу
7
Самарас
4-3-3
12
Тэтэрушану
21
Григоре
21
Кирикеш
0
Тамаш
3
Рац
10
Максим
5
Хобан
8
Пинтилий
8
Кипчиу
0
Марика
19
Станку
22
Самарис
0
Христодулопулос
0
Христодулопулос
22
Самарис
20
Манталос
0
Коне
0
Коне
20
Манталос
7
Самарас
0
Диамантакос
0
Диамантакос
7
Самарас
5
Хобан
14
Препелицэ
14
Препелицэ
5
Хобан
10
Максим
20
Энаке
20
Энаке
10
Максим
8
Кипчиу
11
Торже
11
Торже
8
Кипчиу
Остались в запасе
Греция
Румыния
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
10
Константинос Фортунис
АП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
0
Константин Греку
ЦЗ
0
Константин Будеску
АП
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
15
Дорин Гоян
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
0
Влад Аким
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Остались в запасе
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
10
Константинос Фортунис
АП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Остались в запасе
0
Константин Греку
ЦЗ
0
Константин Будеску
АП
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
15
Дорин Гоян
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
0
Влад Аким
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Статистика матча Греция - Румыния
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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