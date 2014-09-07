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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Балтика
Крылья Советов - Балтика: обзор матча 07 сентября 2014
Крылья Советов
07.09.2014, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
30'
И. Таранов
86'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Балтика
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Чочиев
90'
+2
Замена
Ж. Симайс
️️️️
А. Елисеев
90'
+2
89'
Замена
А. Пасько
️️️️
М. Васильев
ГОЛ! 2:0!
Д. Ткачук
Пас отдал
Д. Ятченко
86'
Замена
А. Померко
️️️️
А. Делькин
83'
80'
Замена
Т. Кадимов
️️️️
В. Каленкович
Желтая карточка
Д. Ятченко
77'
55'
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Минченков
46'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Алексеев
ГОЛ! 1:0!
И. Таранов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
99
Тофик Кадимов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вавилин
33
Ятченко
0
Таранов
25
Концедалов
6
Телес
15
Цаллагов
4
Елисеев
8
Габулов
31
Ткачук
11
Чочиев
90
Делькин
3-2-2-1-2
88
Шелия
23
Васильев
39
Цуканов
4
Овсиенко
68
Запрудских
3
Плопа
93
Каленкович
38
Зинович
10
Гелоян
10
Минченков
22
Алексеев
4
Елисеев
12
Симайс
12
Симайс
4
Елисеев
90
Делькин
20
Померко
20
Померко
90
Делькин
11
Чочиев
99
Палиенко
99
Палиенко
11
Чочиев
93
Каленкович
99
Кадимов
99
Кадимов
93
Каленкович
23
Васильев
3
Пасько
3
Пасько
23
Васильев
22
Алексеев
17
Гацко
17
Гацко
22
Алексеев
10
Минченков
11
Панюков
11
Панюков
10
Минченков
Остались в запасе
Крылья Советов
Балтика
17
Сергей Сипатов
ЦФ
88
Виталий Шильников
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
9
Никита Журавлев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
17
Сергей Сипатов
ЦФ
88
Виталий Шильников
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Крылья Советов - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Металлург
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