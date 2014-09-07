Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Волга
Енисей - Волга: обзор матча 07 сентября 2014
Енисей
07.09.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 0
Завершен
Волга
61'
А. Харитонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Волга
Замена
К. Марущак
️️️️
В. Галыш
89'
Желтая карточка
А. Плотников
79'
77'
Желтая карточка
Д. Кураев
75'
Замена
Д. Кураев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Харитонов
67'
ГОЛ! 1:0!
А. Харитонов
61'
Желтая карточка
А. Мануковский
50'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
С. Цыганов
38'
Желтая карточка
И. Шабаев
32'
Желтая карточка
Е. Качан
31'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Скворцов
26'
25'
Желтая карточка
И. Джалилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
4-3-1-2
79
Плотников
19
Гарбуз
22
Шабаев
80
Качан
35
Гультяев
83
Харитонов
8
Мануковский
8
Иванов
88
Галыш
92
Скворцов
9
Цыганов
4-3-1-2
27
Комаров
6
Полянин
66
Жестоков
77
Прошин
3
Джалилов
10
Петров
15
Маляка
7
Миносян
44
Кухарчук
32
Козлов
25
Уридия
88
Галыш
18
Марущак
18
Марущак
88
Галыш
9
Цыганов
23
Лескано
23
Лескано
9
Цыганов
83
Харитонов
20
Марков
20
Марков
83
Харитонов
92
Скворцов
15
Чадов
15
Чадов
92
Скворцов
44
Кухарчук
4
Кураев
4
Кураев
44
Кухарчук
Остались в запасе
Енисей
Волга
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Остались в запасе
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Енисей - Волга
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Волга
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
Вчера, 09:17
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
Вчера, 09:17
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+