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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Волгарь
Сочи - Волгарь: обзор матча 07 сентября 2014
Сочи
07.09.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 2
Завершен
Волгарь
14'
С. Матяш
45+1'
Д. Иванов
75'
А. Алхазов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Волгарь
Желтая карточка
Р. Умаров
79'
Замена
В. Есин
️️️️
С. Матяш
78'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
А. Петухов
77'
76'
Желтая карточка
И. Лукьяновс
Желтая карточка
Б. Абдулфаттах
76'
76'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Алхазов
Замена
Р. Воробьев
️️️️
М. Андреев
68'
65'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
А. Коломийченко
Замена
А. Апатин
️️️️
М. Рогов
59'
Желтая карточка
Ю. Солнцев
56'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Иванов
42'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
А. Кренделев
ГОЛ! 1:0!
С. Матяш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Артем Смирнов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
19
Юрий Солнцев
ОП
77
Максим Андреев
АП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Александр Петухов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
3-1-2-1-3
35
Смирнов
19
Чернухин
5
Абдулфаттах
5
Пискунов
19
Солнцев
31
Рогов
88
Миронов
77
Андреев
10
Матяш
11
Умаров
11
Петухов
4-4-1-1
71
Бучнев
2
Догузов
13
Иванов
2
Жиров
32
Терехов
34
Алейник
33
Кренделев
11
Петрович
15
Коломийченко
19
Байрамян
13
Алхазов
11
Петухов
10
Матрахов
10
Матрахов
11
Петухов
31
Рогов
27
Апатин
27
Апатин
31
Рогов
10
Матяш
27
Есин
27
Есин
10
Матяш
77
Андреев
84
Воробьев
84
Воробьев
77
Андреев
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
15
Коломийченко
10
Газзаев
10
Газзаев
15
Коломийченко
33
Кренделев
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
33
Кренделев
Остались в запасе
Сочи
Волгарь
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Виктор Демидов
33
Денис Кириленко
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Остались в запасе
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
33
Денис Кириленко
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча Сочи - Волгарь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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1 : 3
24.10.2026
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
МСА Петровский
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