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Расписание матчей
Евро-2024
Беларусь - Украина
Беларусь - Украина: обзор матча 09 октября 2014
Беларусь
09.10.2014, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 2 тур
0 : 2
Завершен
Украина
82'
А. Мартынович (АГ)
90+2'
С. Сидорчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Украина
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Сидорчук
Пас отдал
А. Ярмоленко
90'
+1
Замена
А. Тимощук
️️️️
Р. Зозуля
Желтая карточка
Д. Поляков
88'
Замена
П. Савицкий
️️️️
А. Мартынович
87'
82'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Мартынович
79'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Эдмар
Замена
С. Корниленко
️️️️
М. Гордейчук
78'
72'
Желтая карточка
А. Кучер
64'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Р. Ротань
Замена
С. Кисляк
️️️️
И. Стасевич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Игорь Стасевич
ЛП
2
Станислав Драгун
ОП
16
Сергей Кривец
ОП
23
Тимофей Калачев
(К)
ПП
11
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Руслан Ротань
(К)
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
21
Эдмар
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
22
Андрей Климович
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Эдгар Олехнович
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
0
Николай Януш
ЦФ
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Украина
1
Денис Бойко
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
2
Кирилл Ковальчук
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
3-4-2-1
1
Жевнов
4
Мартынович
18
Верховцов
21
Филипенко
13
Баланович
2
Драгун
16
Кривец
5
Поляков
22
Стасевич
23
Калачев
11
Гордейчук
4-2-2-1-1
12
Пятов
17
Федецкий
5
Кучер
3
Хачериди
13
Шевчук
14
Ротань
6
Степаненко
7
Ярмоленко
21
Эдмар
10
Коноплянка
8
Зозуля
22
Стасевич
15
Кисляк
15
Кисляк
22
Стасевич
4
Мартынович
8
Савицкий
8
Савицкий
4
Мартынович
11
Гордейчук
8
Корниленко
8
Корниленко
11
Гордейчук
8
Зозуля
4
Тимощук
4
Тимощук
8
Зозуля
14
Ротань
5
Сидорчук
5
Сидорчук
14
Ротань
21
Эдмар
15
Будковский
15
Будковский
21
Эдмар
Остались в запасе
Беларусь
Украина
0
Николай Януш
ЦФ
12
Сергей Черник
ВР
22
Андрей Климович
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
17
Эдгар Олехнович
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Денис Бойко
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
9
Николай Морозюк
ЦП
2
Кирилл Ковальчук
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
0
Николай Януш
ЦФ
12
Сергей Черник
ВР
22
Андрей Климович
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
17
Эдгар Олехнович
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
Остались в запасе
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Денис Бойко
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
9
Николай Морозюк
ЦП
2
Кирилл Ковальчук
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Беларусь - Украина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Борисов-Арена
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