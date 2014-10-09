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Расписание матчей
Евро-2024
Лихтенштейн - Черногория
Лихтенштейн - Черногория: обзор матча 09 октября 2014
Лихтенштейн
09.10.2014, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 2 тур
0 : 0
Завершен
Черногория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Черногория
Желтая карточка
М. Фрик
88'
Желтая карточка
М. Бюхель
87'
84'
Желтая карточка
М. Симич
Замена
С. Кене
️️️️
И. Квинтанс
80'
74'
Замена
П. Грбич
️️️️
С. Йоветич
Замена
Ч. Бичер
️️️️
П. Йеле
62'
57'
Замена
Н. Николич
️️️️
Н. Вукчевич
46'
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
А. Кристен
️️️️
С. Визер
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
0
Никола Вукчевич
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
17
Робин Губзер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
9
Саймон Кене
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
Черногория
12
Младен Божович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
19
Владимир Божович
ЛЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
13
Владимир Болевич
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Петар Грбич
ЦФ
2-5-3
0
Йеле
4
Кауфманн
5
Квинтанс
10
Визер
23
Польверино
18
Хаслер
11
Бургмайер
13
Бюхель
10
Фрик
11
Саланович
15
Йилдыз
3-2-1-1-3
1
Полекшич
22
Симич
17
Зверотич
6
Томашевич
2
Павичевич
0
Йованович
0
Вукчевич
16
Йовович
10
Йоветич
11
Бечирай
14
Дамьянович
5
Квинтанс
9
Кене
9
Кене
5
Квинтанс
0
Йеле
12
Бичер
12
Бичер
0
Йеле
10
Визер
6
Кристен
6
Кристен
10
Визер
0
Вукчевич
20
Николич
20
Николич
0
Вукчевич
11
Бечирай
9
Вучинич
9
Вучинич
11
Бечирай
10
Йоветич
10
Грбич
10
Грбич
10
Йоветич
Остались в запасе
Лихтенштейн
Черногория
1
Бенджамин Бюхель
ВР
17
Робин Губзер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
12
Младен Божович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
19
Владимир Божович
ЛЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
13
Владимир Болевич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
1
Бенджамин Бюхель
ВР
17
Робин Губзер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
7
Филлип Эрне
ЦФ
Остались в запасе
12
Младен Божович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
19
Владимир Божович
ЛЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
13
Владимир Болевич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Лихтенштейн - Черногория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Райнпарк
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