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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Андерлехт
Арсенал - Андерлехт: обзор матча 04 ноября 2014
Арсенал
04.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
3 : 3
Завершен
Андерлехт
24'
М. Артета (П)
29'
А. Санчес
58'
А. Окслэд-Чемберлен
61'
Э. Ванден Борре
72'
Э. Ванден Борре (П)
90'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Андерлехт
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ванден Борре
90'
ГОЛ! 3:3!
А. Митрович
Пас отдал
Э. Нахар
89'
Желтая карточка
А. Митрович
87'
Желтая карточка
С. Клестан
Замена
Л. Подольски
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
83'
Замена
Т. Росицки
️️️️
Д. Уэлбек
83'
Желтая карточка
Н. Монреаль
72'
72'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Э. Ванден Борре
62'
Замена
А. Митрович
️️️️
Г. Сирьяк
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Артета
62'
61'
ГОЛ! 3:1!
Э. Ванден Борре
Пас отдал
Э. Кавая
ГОЛ! 3:0!
А. Окслэд-Чемберлен
58'
53'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Ч. Мбемба
46'
Замена
Э. Кавая
️️️️
И. Конте
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Артета
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
77
Натан Кабаселе
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
9
Энди Кавая
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
18
Монреаль
4
Мертезакер
12
Чамберс
3
Гиббс
8
Артета
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
18
Уэлбек
4
Санчес
4-3-1-2
1
Прото
20
Ванден Борре
99
Мбемба
3
Дешахт
31
Нахар
8
Тилеманс
16
Клестан
26
Прат
18
Ашампонг
90
Сирьяк
15
Конте
18
Уэлбек
10
Росицки
10
Росицки
18
Уэлбек
8
Артета
20
Фламини
20
Фламини
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
99
Мбемба
18
Дендокер
18
Дендокер
99
Мбемба
90
Сирьяк
9
Митрович
9
Митрович
90
Сирьяк
15
Конте
9
Кавая
9
Кавая
15
Конте
Остались в запасе
Арсенал
Андерлехт
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
77
Натан Кабаселе
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
77
Натан Кабаселе
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Андерлехт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Эмирейтс
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