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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Интер
Чезена - Интер: обзор матча 26 октября 2014
Чезена
26.10.2014, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Интер
32'
М. Икарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Интер
Желтая карточка
Э. Касчионе
89'
Желтая карточка
А. Родригес
86'
Замена
А. Родригес
️️️️
Л. Джорджи
75'
69'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Ж. Оби
Замена
У. Алмейда
️️️️
М. Джурич
64'
Желтая карточка
М. Вольта
61'
53'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
Л. Джорджи
36'
Замена
Ф. Альярди
️️️️
Л. Гарритано
32'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Икарди
Красная карточка
Н. Леали
30'
Желтая карточка
Л. Гарритано
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
77
Зе Эдуардо
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Гастон Камара
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Леали
33
Рензетти
17
Луккини
14
Вольта
25
Капелли
8
Де Фьюдис
34
Касчионе
10
Джорджи
7
Гарритано
11
Джурич
19
Марилунго
4-1-3-2
1
Ханданович
14
Кампаньяро
13
Раноккия
15
Жуан
16
Додо
17
Медель
10
Оби
8
Ковачич
10
Эрнанес
8
Паласио
9
Икарди
7
Гарритано
30
Альярди
30
Альярди
7
Гарритано
11
Джурич
9
Алмейда
9
Алмейда
11
Джурич
10
Джорджи
20
Родригес
20
Родригес
10
Джорджи
10
Оби
15
Мбайе
15
Мбайе
10
Оби
Остались в запасе
Чезена
Интер
2
Константин Ницэ
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
29
Гастон Камара
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
29
Гастон Камара
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Чезена - Интер
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Дино Мануцци
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