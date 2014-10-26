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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Райо Вальекано
Малага - Райо Вальекано: обзор матча 26 октября 2014
Малага
26.10.2014, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 9 тур
4 : 0
Завершен
Райо Вальекано
6'
Саму
21'
С. Дардер
45'
Хуанми
49'
Н. Амрабат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Райо Вальекано
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Н. Амрабат
77'
Замена
Р. Орта
️️️️
Саму
61'
60'
Замена
Манушу
️️️️
А. Посуэло
Замена
Ресио
️️️️
С. Дардер
59'
52'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Р. Трасоррас
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Н. Амрабат
49'
48'
Желтая карточка
А. Амайя
ГОЛ! 3:0!
Хуанми
Пас отдал
Н. Амрабат
45'
41'
Желтая карточка
Тито
37'
Желтая карточка
Р. Баэна
29'
Замена
Х. Акино
️️️️
Э. Инсуа
28'
Желтая карточка
Л. Баптистао
ГОЛ! 2:0!
С. Дардер
Пас отдал
Антунеш
21'
Желтая карточка
Р. Росалес
14'
ГОЛ! 1:0!
Саму
Пас отдал
Н. Амрабат
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
2
Тито
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
3
Велигтон
5
Антунеш
20
Санчес
16
Росалес
14
Саму
10
Дардер
4
Камачо
70
Кастильехо
7
Хуанми
39
Амрабат
4-4-1-1
25
Тоньо
4
Амайя
2
Инсуа
83
Зе Каштру
2
Тито
7
Лика
15
Баэна
10
Трасоррас
8
Посуэло
5
Какута
12
Баптистао
14
Саму
21
Орта
21
Орта
14
Саму
10
Дардер
36
Ресио
36
Ресио
10
Дардер
39
Амрабат
24
Санта Крус
24
Санта Крус
39
Амрабат
10
Трасоррас
19
Санчес
19
Санчес
10
Трасоррас
2
Инсуа
20
Акино
20
Акино
2
Инсуа
8
Посуэло
9
Манушу
9
Манушу
8
Посуэло
Остались в запасе
Малага
Райо Вальекано
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
17
Дуда
ЛВ
1
Кристиан Альварес
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Статистика матча Малага - Райо Вальекано
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Росаледа
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