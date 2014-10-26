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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Санднес Ульф
Русенборг - Санднес Ульф: обзор матча 26 октября 2014
Русенборг
26.10.2014, воскресенье, 17:30
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
3 : 1
Завершен
Санднес Ульф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Русенборг - Санднес Ульф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Санднес Ульф
1 : 2
09.11.2014
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Старт
3 : 3
02.11.2014
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
3 : 1
26.10.2014
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Санднес Ульф
1 : 0
19.10.2014
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 0
05.10.2014
Санднес Ульф
Информация о матче
Стадион:
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