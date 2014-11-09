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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Санднес Ульф - Олесунн
Санднес Ульф - Олесунн: обзор матча 09 ноября 2014
Санднес Ульф
09.11.2014, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
1 : 2
Завершен
Олесунн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Санднес Ульф - Олесунн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Санднес Ульф
1 : 2
09.11.2014
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Старт
3 : 3
02.11.2014
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
3 : 1
26.10.2014
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Санднес Ульф
1 : 0
19.10.2014
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 0
05.10.2014
Санднес Ульф
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Информация о матче
Стадион:
Санднес Иддтретспарк
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Санднес Ульф
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