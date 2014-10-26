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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 26 октября 2014
Вольфсбург
26.10.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
16'
Налдо
59'
И. Перишич
87'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
Замена
С. Юнг
️️️️
К. Де Брюйне
88'
ГОЛ! 3:0!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Ж. Маланда
87'
85'
Желтая карточка
Ю. Малли
Замена
Ж. Маланда
️️️️
Ж. Гилявоги
84'
Замена
М. Арнольд
️️️️
И. Перишич
70'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
63'
63'
Замена
Х. Самперио
️️️️
Э. Сото
62'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Д. Бросински
62'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Ф. Джуричич
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
Пас отдал
Налдо
59'
49'
Желтая карточка
Й. Гайс
26'
Желтая карточка
Э. Сото
ГОЛ! 1:0!
Налдо
Пас отдал
М. Шефер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
4-2-3-1
16
Бенальо
4
Шефер
31
Кнохе
20
Виейринья
27
Налдо
23
Гилявоги
14
Густаво
14
Перишич
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
40
Олич
3-2-2-1-2
1
Кариус
26
Бунгерт
18
Хара
16
Белл
18
Бросински
15
Диас
19
Сото
30
Гайс
31
Джуричич
9
Аллагуи
30
Оказаки
7
Де Брюйне
2
Юнг
2
Юнг
7
Де Брюйне
23
Гилявоги
19
Маланда
19
Маланда
23
Гилявоги
14
Перишич
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Перишич
19
Сото
29
Самперио
29
Самперио
19
Сото
31
Джуричич
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
31
Джуричич
18
Бросински
10
Малли
10
Малли
18
Бросински
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Стефанос Капино
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фольксваген
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