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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Рубин (мол)
Динамо (мол) - Рубин (мол): обзор матча 26 октября 2014
Динамо (мол)
26.10.2014, воскресенье, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
3 : 0
Завершен
Рубин (мол)
27'
Р. Зобнин
30'
А. Катрич
82'
Е. Данилкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Рубин (мол)
ГОЛ! 3:0!
Е. Данилкин
82'
Замена
А. Рукас
️️️️
Д. Живоглядов
79'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Катрич
74'
62'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
И. Сафеев
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Каташевский
61'
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Иванов
56'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
А. Моргунов
46'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
А. Ярмолицкий
46'
Замена
А. Каляшин
️️️️
Г. Морозов
46'
36'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
И. Зайцев
ГОЛ! 2:0!
А. Катрич
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Зобнин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Рубин (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
57
Никита Лобанов
ЦП
50
Иван Зайцев
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
4-3-3
31
Лещук
18
Морозов
25
Ярмолицкий
17
Иванов
27
Живоглядов
88
Левин
18
Каташевский
47
Зобнин
77
Катрич
14
Моргунов
88
Ташаев
4-1-2-1-2
1
Фильцов
30
Хабибуллин
83
Кузнецов
90
Бурлак
81
Сафеев
2
Петролай
57
Лобанов
50
Зайцев
10
Джалилов
56
Арутюнян
23
Вшивцев
17
Иванов
91
Степанов
91
Степанов
17
Иванов
27
Живоглядов
6
Рукас
6
Рукас
27
Живоглядов
18
Морозов
8
Каляшин
8
Каляшин
18
Морозов
77
Катрич
6
Кузьмин
6
Кузьмин
77
Катрич
18
Каташевский
96
Максименко
96
Максименко
18
Каташевский
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
15
Данилкин
25
Ярмолицкий
14
Моргунов
17
Аджоев
17
Аджоев
14
Моргунов
81
Сафеев
82
Михайлов
82
Михайлов
81
Сафеев
50
Зайцев
96
Каусаров
96
Каусаров
50
Зайцев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Рубин (мол)
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
1
Анатолий Малашенко
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
97
Сергей Доронин
ЦЗ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
1
Анатолий Малашенко
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Динамо (мол) - Рубин (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кузнецов
(Иваново)
Стадион:
Родина
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