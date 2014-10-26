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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Эвертон
Бернли - Эвертон: обзор матча 26 октября 2014
Бернли
26.10.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Эвертон
20'
Д. Ингс
4'
С. Это'О
29'
Р. Лукаку
86'
С. Это'О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Эвертон
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Бойд
87'
86'
ГОЛ! 1:3!
С. Это'О
Пас отдал
С. Пиенаар
Замена
М. Сорделл
️️️️
М. Кайтли
84'
82'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Л. Осман
Желтая карточка
Э. Барнс
74'
65'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Э. Барнс
️️️️
Л. Юткевич
65'
Желтая карточка
С. Уорд
63'
55'
Желтая карточка
С. Нейсмит
Желтая карточка
С. Эрфилд
52'
Желтая карточка
Д. Бойд
31'
29'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
24'
Желтая карточка
Р. Лукаку
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Л. Юткевич
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Пас отдал
Л. Бэйнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
3-4-3
22
Хитон
5
Шекелл
4
Дафф
2
Триппьер
28
Кайтли
3
Джонс
37
Эрфилд
3
Уорд
10
Юткевич
28
Ингс
21
Бойд
4-3-3
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
21
Алькарас
3
Бэйнс
21
Осман
16
МакКарти
18
Бэрри
14
Нейсмит
9
Лукаку
9
Это'О
21
Бойд
15
Чалоба
15
Чалоба
21
Бойд
28
Кайтли
9
Сорделл
9
Сорделл
28
Кайтли
10
Юткевич
35
Барнс
35
Барнс
10
Юткевич
21
Осман
20
Пиенаар
20
Пиенаар
21
Осман
9
Лукаку
6
Баркли
6
Баркли
9
Лукаку
Остались в запасе
Бернли
Эвертон
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Жоэль
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Бернли - Эвертон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Тюрф Мур
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