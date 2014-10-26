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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 26 октября 2014
Спартак
26.10.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
87'
Р. Широков
84'
М. Фернандеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
ГОЛ! 1:1!
Р. Широков
Пас отдал
К. Промес
87'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Д. Глушаков
86'
86'
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
84'
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандеш
Пас отдал
Р. Павлюченко
73'
Желтая карточка
Майкон
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
С. Боккетти
71'
71'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
А. Шешуков
68'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
У. Ниасс
Замена
Р. Широков
️️️️
К. Чельстрем
55'
45'
Желтая карточка
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Тино Коста
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
4-1-3-2
32
Ребров
30
Карлос
2
Инсаурральде
16
Боккетти
34
Макеев
18
Паршивлюк
4
Чельстрем
27
Ромуло
88
Глушаков
10
Промес
14
Хурадо
4-2-3-1
31
Абаев
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
7
Шешуков
17
Михалик
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Майкон
14
Ниасс
4
Чельстрем
15
Широков
15
Широков
4
Чельстрем
88
Глушаков
22
Дзюба
22
Дзюба
88
Глушаков
16
Боккетти
14
Мовсисян
14
Мовсисян
16
Боккетти
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
7
Шешуков
99
Фернандеш
99
Фернандеш
7
Шешуков
14
Ниасс
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Ниасс
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Тино Коста
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Илья Лантратов
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Тино Коста
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Илья Лантратов
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Спартак - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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