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Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 26 октября 2014
Тоттенхэм
26.10.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
18'
Э. Адебайор
46'
С. Амеоби
58'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
Желтая карточка
Д. Роуз
90'
88'
Желтая карточка
Т. Крул
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Э. Адебайор
83'
79'
Замена
М. Айдара
️️️️
А. Перес
Замена
А. Леннон
️️️️
Э. Ламела
78'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Э. Капу
67'
Желтая карточка
Э. Капу
63'
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Перес
Пас отдал
Р. Кабелла
51'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
46'
Замена
С. Амеоби
️️️️
В. Анита
46'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Г. Обертан
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Амеоби
Пас отдал
Д. Коулбэк
23'
Желтая карточка
Й. Гуффран
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Р. Мэйсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Реми Кабелла
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Льорис
3
Роуз
4
Кабуль
15
Дайер
14
Вертонген
8
Мэйсон
6
Капу
89
Шадли
24
Эриксен
9
Ламела
25
Адебайор
4-4-2
23
Крул
2
Колоччини
27
Тэйлор
22
Янмат
14
Дамметт
32
Обертан
6
Анита
17
Сиссоко
4
Коулбэк
94
Гуффран
22
Перес
9
Ламела
12
Леннон
12
Леннон
9
Ламела
25
Адебайор
9
Сольдадо
9
Сольдадо
25
Адебайор
6
Капу
9
Кейн
9
Кейн
6
Капу
22
Перес
21
Айдара
21
Айдара
22
Перес
32
Обертан
5
Кабелла
5
Кабелла
32
Обертан
6
Анита
10
Амеоби
10
Амеоби
6
Анита
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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