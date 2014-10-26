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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Верона
Наполи - Верона: обзор матча 26 октября 2014
Наполи
26.10.2014, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 8 тур
6 : 2
Завершен
Верона
44'
М. Гамшик
58'
М. Гамшик
68'
Г. Игуаин
76'
Х. Кальехон
84'
Г. Игуаин
90'
Г. Игуаин (П)
1'
Э. Халлфредссон
66'
Н. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Верона
ГОЛ с пенальти! 6:2!
Г. Игуаин
90'
Замена
Энрике
️️️️
М. Гамшик
85'
ГОЛ! 5:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Р. Альбиоль
84'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
78'
ГОЛ! 4:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
М. Гамшик
76'
73'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Р. Маркес Пинто
Замена
Г. Инлер
️️️️
Жоржиньо
71'
ГОЛ! 3:2!
Г. Игуаин
68'
66'
ГОЛ! 2:2!
Н. Лопес
Пас отдал
И. Мартич
64'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Ф. Соренсен
63'
Замена
Нене
️️️️
Л. Тони
ГОЛ! 2:1!
М. Гамшик
58'
55'
Желтая карточка
А. Ионицэ
ГОЛ! 1:1!
М. Гамшик
Пас отдал
К. Кулибали
44'
Желтая карточка
Жоржиньо
23'
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Халлфредссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Верона
77
Рафаэль
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Кабрал
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
5
Лопес
17
Гамшик
21
Жоржиньо
11
Маджо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
3-2-3-1-1
77
Рафаэль
18
Морас
4
Соренсен
25
Маркес Пинто
27
Мартич
28
Бривио
77
Тахцидис
17
Ионицэ
20
Халлфредссон
21
Хуанито
18
Тони
17
Гамшик
3
Энрике
3
Энрике
17
Гамшик
21
Жоржиньо
88
Инлер
88
Инлер
21
Жоржиньо
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
25
Маркес Пинто
16
Савиола
16
Савиола
25
Маркес Пинто
18
Тони
7
Нене
7
Нене
18
Тони
4
Соренсен
11
Лопес
11
Лопес
4
Соренсен
Остались в запасе
Наполи
Верона
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Наполи - Верона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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