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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 26 октября 2014
Боруссия М
26.10.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
90'
83'
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Гетце
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
А. Хан
81'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
81'
74'
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Мюллер
66'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Рафинья
62'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
О. Вендт
48'
47'
Желтая карточка
Данте
45'
Желтая карточка
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
21
Филипп Лам
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
39
Штранцль
18
Домингес
4
Корб
23
Крамер
34
Джака
28
Хан
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
3-2-2-1-2
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
4
Бенатиа
13
Рафинья
24
Бернат
21
Лам
3
Алонсо
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
28
Хан
19
Джонсон
19
Джонсон
28
Хан
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
13
Рафинья
7
Рибери
7
Рибери
13
Рафинья
27
Гетце
10
Шакири
10
Шакири
27
Гетце
13
Мюллер
14
Писарро
14
Писарро
13
Мюллер
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
25
Леопольд Цингерле
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия М - Бавария
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:25 (прямая)
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