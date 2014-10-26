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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Мордовия
Зенит - Мордовия: обзор матча 26 октября 2014
Зенит
26.10.2014, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
5 : 0
Завершен
Мордовия
51'
Халк
56'
А. Кержаков
61'
Р. Нахушев (АГ)
66'
А. Витсель
68'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Мордовия
Желтая карточка
А. Анюков
83'
81'
Желтая карточка
Е. Луценко
80'
Желтая карточка
И. Шитов
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Данни
79'
78'
Желтая карточка
В. Васин
75'
Замена
М. Перендиа
️️️️
И. Ниассе
73'
Замена
П. Игнатович
️️️️
О. Власов
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Х. Гарсия
69'
ГОЛ! 5:0!
Данни
Пас отдал
Д. Кришито
68'
ГОЛ! 4:0!
А. Витсель
Пас отдал
Н. Ломбертс
66'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. Нахушев
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Кержаков
Пас отдал
А. Анюков
56'
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
Э. Гарай
51'
48'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
Замена
А. Анюков
️️️️
И. Смольников
18'
Травма
И. Смольников
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
10
Данни
(К)
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
12
Владимир Божович
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
8
Смольников
6
Хави Гарсия
28
Витсель
27
Шатов
10
Данни
7
Халк
11
Кержаков
3-3-2-1
1
Коченков
5
Васин
55
Нахушев
12
Божович
24
Шитов
6
Ле Таллек
32
Ломич
18
Ниассе
84
Власов
48
Луценко
8
Смольников
22
Анюков
22
Анюков
8
Смольников
6
Хави Гарсия
7
Рязанцев
7
Рязанцев
6
Хави Гарсия
10
Данни
7
Шейдаев
7
Шейдаев
10
Данни
18
Ниассе
40
Перендиа
40
Перендиа
18
Ниассе
84
Власов
29
Игнатович
29
Игнатович
84
Власов
Остались в запасе
Зенит
Мордовия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Зенит - Мордовия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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