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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 26 октября 2014
Милан
26.10.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
26'
Н. Де Йонг
64'
Й. Иличич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фиорентина
88'
Желтая карточка
Гонсало
80'
Замена
М. Бадель
️️️️
Х. Бабакар
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Менез
79'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
78'
69'
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Фернандес
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Поли
67'
64'
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
54'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Я. Куртич
40'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:0!
Н. Де Йонг
Пас отдал
К. Сапата
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
6
Борха Валеро
ЛП
20
Альберто Аквилани
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
27
Ясмин Куртич
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Диего Лопес
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
25
Сапата
33
Алекс
20
Абате
34
Де Йонг
4
Мунтари
15
Поли
3
Хонда
92
Эль-Шаарави
7
Менез
4-1-4-1
33
Нето
4
Томович
2
Гонсало
15
Савич
3
Алонсо
20
Аквилани
27
Куртич
7
Куадрадо
14
Фернандес
6
Валеро
15
Бабакар
15
Поли
7
Бонавентура
7
Бонавентура
15
Поли
7
Менез
9
Торрес
9
Торрес
7
Менез
14
Фернандес
11
Варгас
11
Варгас
14
Фернандес
15
Бабакар
47
Бадель
47
Бадель
15
Бабакар
27
Куртич
72
Иличич
72
Иличич
27
Куртич
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Диего Лопес
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Диего Лопес
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Милан - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:40 (прямая)
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