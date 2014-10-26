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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 26 октября 2014
Удинезе
26.10.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
6'
А. Ди Натале
36'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
88'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
А. Геихо
️️️️
А. Ди Натале
87'
Желтая карточка
Гильерме
76'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
С. Теро
75'
74'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
К. Кармона
Замена
Д. Пинци
️️️️
П. Коне
59'
46'
Замена
Р. Боаки
️️️️
М. Д'Алессандро
46'
Замена
Х. Денис
️️️️
Р. Бьянки
Желтая карточка
П. Коне
43'
ГОЛ! 2:0!
С. Теро
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
79
Сальваторе Молина
ПВ
19
Херман Денис
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
4
Пирис
28
Арто
5
Данило
30
Видмер
33
Коне
8
Гильерме
25
Аллан
8
Фернандеш
77
Теро
10
Ди Натале
4-4-1-1
57
Спортиелло
77
Дзаппакоста
3
Драме
29
Беналуан
20
Бьява
33
Базелли
10
Моралес
14
Кармона
8
Чигарини
77
Д'Алессандро
9
Бьянки
33
Коне
3
Пинци
3
Пинци
33
Коне
10
Ди Натале
19
Геихо
19
Геихо
10
Ди Натале
77
Теро
10
Муриэль
10
Муриэль
77
Теро
14
Кармона
8
Мильяччо
8
Мильяччо
14
Кармона
9
Бьянки
19
Денис
19
Денис
9
Бьянки
77
Д'Алессандро
22
Боаки
22
Боаки
77
Д'Алессандро
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
79
Сальваторе Молина
ПВ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Остались в запасе
79
Сальваторе Молина
ПВ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Удинезе - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Удинезе Арена
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