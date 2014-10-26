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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 26 октября 2014
Кьево
26.10.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
36'
Э. Жуканович
72'
А. Матри
84'
М. Пинилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
Желтая карточка
Э. Жуканович
88'
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Пинилья
Пас отдал
А. Матри
78'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Ю. Куцка
Замена
И. Кофи
️️️️
А. Палоски
76'
74'
Пенальти не реализован!
М. Пинилья
Красная карточка
И. Радованович
73'
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Матри
Пас отдал
Л. Антонелли
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Меджиорини
71'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
В. Бирса
64'
54'
Желтая карточка
Л. Греко
54'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Ронкалья
54'
Замена
Л. Греко
️️️️
М. Лестьенн
ГОЛ! 1:0!
Э. Жуканович
Пас отдал
В. Бирса
36'
30'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
И. Радованович
27'
22'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Р. Меджиорини
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-3-2
22
Барди
3
Бираги
3
Дайнелли
87
Жуканович
21
Фрей
16
Радованович
18
Скелотто
23
Бирса
56
Хетемай
69
Меджиорини
9
Палоски
4-3-3
1
Перин
14
Ронкалья
13
Антонелли
8
Бурдиссо
87
Де Майо
33
Куцка
91
Бертолаччи
88
Эденилсон
8
Перотти
51
Пинилья
17
Лестьенн
23
Бирса
27
Лазаревич
27
Лазаревич
23
Бирса
9
Палоски
5
Кофи
5
Кофи
9
Палоски
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
17
Лестьенн
19
Греко
19
Греко
17
Лестьенн
33
Куцка
44
Фальке
44
Фальке
33
Куцка
14
Ронкалья
21
Матри
21
Матри
14
Ронкалья
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
16
Никола Белломо
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кьево - Дженоа
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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