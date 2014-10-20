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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Мордовия
Рубин - Мордовия: обзор матча 20 октября 2014
Рубин
20.10.2014, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
5 : 0
Завершен
Мордовия
12'
И. Портнягин
70'
М. Канунников
79'
Г. Карадениз
81'
К. Эдуардо
85'
Г. Карадениз (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Мордовия
90'
+1
Желтая карточка
М. Ломич
Замена
И. Ахметов
️️️️
Г. Карадениз
86'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Г. Карадениз
85'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Канунников
84'
Замена
С. Азмун
️️️️
И. Портнягин
82'
ГОЛ! 4:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
Э. Набиуллин
81'
ГОЛ! 3:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
О. Кузьмин
79'
78'
Желтая карточка
М. Перендиа
ГОЛ! 2:0!
М. Канунников
Пас отдал
Г. Карадениз
70'
67'
Замена
Данило
️️️️
М. Дональд
61'
Замена
А. Бобер
️️️️
И. Ниассе
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
Пас отдал
М. Канунников
12'
11'
Желтая карточка
И. Ниассе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
20
Митчелл Дональд
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
44
Навас
23
Кузьмин
88
Камболов
22
Эдуардо
21
Оздоев
61
Карадениз
97
Портнягин
99
Канунников
4-2-3-1
1
Коченков
40
Перендиа
24
Шитов
5
Васин
32
Ломич
6
Ле Таллек
18
Ниассе
23
Мухаметшин
20
Дональд
84
Власов
48
Луценко
61
Карадениз
97
Ахметов
97
Ахметов
61
Карадениз
97
Портнягин
20
Азмун
20
Азмун
97
Портнягин
99
Канунников
10
Ливайя
10
Ливайя
99
Канунников
20
Дональд
90
Данило
90
Данило
20
Дональд
18
Ниассе
8
Бобер
8
Бобер
18
Ниассе
Остались в запасе
Рубин
Мордовия
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Рубин - Мордовия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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