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Расписание матчей
Евро-2024
Мальта - Норвегия
Мальта - Норвегия: обзор матча 10 октября 2014
Мальта
10.10.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 2 тур
0 : 3
Завершен
Норвегия
22'
М. Меллер Дели
26'
Д. Кинг
49'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Норвегия
Замена
Т. Велла
️️️️
А. Шембри
85'
78'
Замена
Х. Сингх
️️️️
А. Теттей
75'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Д. Кинг
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
Р. Бриффа
72'
Замена
Д. Гриоли
️️️️
Р. Фенеч
72'
62'
Замена
Й. Самуэльсен
️️️️
П. Скьельбред
49'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кинг
Пас отдал
П. Скьельбред
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кинг
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Меллер Дели
Пас отдал
Д. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Мальта
23
Николас Велла
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
3
Стив Беццина
ЦЗ
15
Джон Минтофф
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
22
Райан Шичлуна
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
16
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
2
Андре Даниэльсен
ПЗ
23
Хармит Сингх
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
18
Хавард Нильсен
ЦФ
11
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-5-2
1
Хогг
5
Агиус
22
Мускат
17
Камильери
11
Мускат
6
Фенеч
4
Фенеч
7
Файлла
8
Бриффа
9
Мифсуд
13
Шембри
4-5-1
1
Нюланд
17
Линнес
21
Форрен
6
Нордтвейт
14
Эльабделлауи
10
Эльюнусси
8
Йохансен
15
Скьельбред
5
Теттей
20
Дели
7
Кинг
6
Фенеч
19
Гриоли
19
Гриоли
6
Фенеч
13
Шембри
16
Велла
16
Велла
13
Шембри
8
Бриффа
18
Кристенсен
18
Кристенсен
8
Бриффа
5
Теттей
23
Сингх
23
Сингх
5
Теттей
15
Скьельбред
13
Самуэльсен
13
Самуэльсен
15
Скьельбред
7
Кинг
18
Нильсен
18
Нильсен
7
Кинг
Остались в запасе
Мальта
Норвегия
15
Джон Минтофф
ЦП
23
Николас Велла
ВР
10
Эндрю Коэн
ЦП
22
Райан Шичлуна
ЦП
3
Стив Беццина
ЦЗ
12
Джастин Хабер
ВР
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
22
Стен Грютебуст
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
16
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
2
Андре Даниэльсен
ПЗ
10
Мартин Эдегор
АП
11
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
15
Джон Минтофф
ЦП
23
Николас Велла
ВР
10
Эндрю Коэн
ЦП
22
Райан Шичлуна
ЦП
3
Стив Беццина
ЦЗ
12
Джастин Хабер
ВР
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Остались в запасе
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
22
Стен Грютебуст
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
16
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
2
Андре Даниэльсен
ПЗ
10
Мартин Эдегор
АП
11
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Мальта - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Национальный стадион
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