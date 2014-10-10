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Расписание матчей
Евро-2024
Латвия - Исландия
Латвия - Исландия: обзор матча 10 октября 2014
Латвия
10.10.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 2 тур
0 : 3
Завершен
Исландия
66'
Г. Сигурдссон
77'
А. Гуннарссон
90'
Р. Гисласон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Исландия
Желтая карточка
А. Фертовс
90'
+8
90'
ГОЛ! 0:3!
Р. Гисласон
Желтая карточка
Н. Булвитис
89'
87'
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Э. Халлфредссон
Замена
Э. Вишняковс
️️️️
В. Шабала
81'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
А. Ковалевс
81'
80'
Замена
О. Скуласон
️️️️
Г. Сигурдссон
77'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Й. Бедварссон
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Гуннарссон
Пас отдал
Э. Халлфредссон
66'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
А. Гуннарссон
Замена
Г. Фрейманис
️️️️
Р. Ругинс
63'
Вторая желтая
А. Руднев
55'
Желтая карточка
А. Руднев
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
12
Александр Колинько
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
2
Викторс Мороз
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Исландия
13
Ингвар Йонссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
4-4-2
12
Колинько
3
Булвитис
6
Габовс
4
Дубра
13
Горкшс
7
Ковалевс
7
Ругинс
2
Мороз
18
Фертовс
10
Шабала
0
Руднев
2-5-1-2
1
Халльдорсон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
20
Халлфредссон
23
Скуласон
8
Бьярнасон
17
Гуннарссон
18
Бьярнасон
10
Сигурдссон
22
Бедварссон
9
Сигторссон
7
Ругинс
21
Фрейманис
21
Фрейманис
7
Ругинс
7
Ковалевс
5
Вишняковс
5
Вишняковс
7
Ковалевс
10
Шабала
11
Вишняковс
11
Вишняковс
10
Шабала
20
Халлфредссон
19
Гисласон
19
Гисласон
20
Халлфредссон
10
Сигурдссон
16
Скуласон
16
Скуласон
10
Сигурдссон
22
Бедварссон
11
Финнбогасон
11
Финнбогасон
22
Бедварссон
Остались в запасе
Латвия
Исландия
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
13
Ингвар Йонссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
Остались в запасе
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
13
Ингвар Йонссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Латвия - Исландия
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Сконто
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