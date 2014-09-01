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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Гранада
Эльче - Гранада: обзор матча 01 сентября 2014
Эльче
01.09.2014, понедельник, 01:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
90+1'
Д. Ломбан
82'
Ф. Рико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Гранада
ГОЛ! 1:1!
Д. Ломбан
Пас отдал
Э. Альбасар
90'
+1
Желтая карточка
П. Москера
89'
87'
Желтая карточка
Э. Юсте
Желтая карточка
Э. Альбасар
86'
Замена
К. Эррера
️️️️
Г. Родригеш
83'
82'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рико
Пас отдал
И. Саксесс
76'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Р. Рочина
Замена
А. Хименес
️️️️
Коро
71'
64'
Замена
Э. Юсте
️️️️
М. Итурра
Замена
В. Родригес
️️️️
М. Пашалич
61'
Желтая карточка
Г. Родригеш
57'
55'
Желтая карточка
Р. Рочина
54'
Желтая карточка
Ф. Рико
Желтая карточка
Д. Суарес
48'
46'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Сиссоко
7'
Желтая карточка
М. Итурра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Гранада
2
Роберто
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Хави Маркес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
4-2-3-1
22
Тытонь
21
Альбасар
18
Ломбан
3
Роко
22
Суарес
5
Москера
8
Гонсалес
10
Родригеш
8
Пашалич
10
Коро
9
Жонатас
3-4-1-2
2
Роберто
12
Ньом
3
Бабен
24
Мурильо
4
Рико
16
Итурра
20
Сиссоко
10
Пити
16
Рочина
90
Саксесс
19
Эль-Араби
8
Пашалич
8
Родригес
8
Родригес
8
Пашалич
10
Коро
20
Хименес
20
Хименес
10
Коро
10
Родригеш
17
Эррера
17
Эррера
10
Родригеш
20
Сиссоко
20
Фулкье
20
Фулкье
20
Сиссоко
16
Рочина
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
16
Рочина
16
Итурра
6
Юсте
6
Юсте
16
Итурра
Остались в запасе
Эльче
Гранада
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
Остались в запасе
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Эльче - Гранада
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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