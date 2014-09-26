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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Санднес Ульф - Волеренга
Санднес Ульф - Волеренга: обзор матча 26 сентября 2014
Санднес Ульф
26.09.2014, пятница, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
2 : 1
Завершен
Волеренга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Санднес Ульф - Волеренга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Санднес Ульф
1 : 2
09.11.2014
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Старт
3 : 3
02.11.2014
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
3 : 1
26.10.2014
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Санднес Ульф
1 : 0
19.10.2014
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 0
05.10.2014
Санднес Ульф
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
- : -
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
12.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
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Санднес Ульф
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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