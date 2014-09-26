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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Сельта
Эльче - Сельта: обзор матча 26 сентября 2014
Эльче
26.09.2014, пятница, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
90'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Сельта
90'
+4
Замена
У. Мальо
️️️️
Нолито
90'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
М. Крон-Дели
Желтая карточка
А. Гонсалес
87'
Замена
К. Эррера
️️️️
В. Родригес
87'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Х. Анхель Алонсо
77'
74'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Шарлес
Замена
Коро
️️️️
Ф. Файр
69'
64'
Желтая карточка
С. Гомес
Желтая карточка
Д. Ломбан
61'
Желтая карточка
Г. Родригеш
59'
52'
Желтая карточка
Н. Радойя
26'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
А. Фернандес
25'
Травма
А. Фернандес
Желтая карточка
Жонатас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Коро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Эррера
21
Альбасар
3
Роко
18
Ломбан
22
Суарес
14
Анхель Алонсо
5
Москера
76
Файр
10
Родригеш
8
Родригес
9
Жонатас
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Радойя
21
Гомес
17
Кастро
19
Эрнандес
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
19
Шарлес
14
Анхель Алонсо
8
Гонсалес
8
Гонсалес
14
Анхель Алонсо
76
Файр
10
Коро
10
Коро
76
Файр
8
Родригес
17
Эррера
17
Эррера
8
Родригес
3
Нолито
22
Мальо
22
Мальо
3
Нолито
17
Фернандес
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
17
Фернандес
19
Шарлес
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Шарлес
Остались в запасе
Эльче
Сельта
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Эльче - Сельта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Мартинес Валеро
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