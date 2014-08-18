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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Барселона - Леон
Барселона - Леон: обзор матча 18 августа 2014
Барселона
18.08.2014, понедельник, 22:30
Товарищеские матчи
6 : 0
Завершен
Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Барселона - Леон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леон
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Сантос Лагуна
- : -
22.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Леон
1 : 1
25.10.2026
Толука
Кубок лиг Северной Америки, Матч за 3-е место
Леон
1 : 0
07.09.2026
Америка
Кубок лиг Северной Америки, 1/2 финала
Толука
2 : 0
03.09.2026
Леон
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