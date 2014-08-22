Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Эвиан - ПСЖ
Эвиан - ПСЖ: обзор матча 22 августа 2014
Эвиан
22.08.2014, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эвиан - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Парк де Спортс
Новости команд
Все
Эвиан
ПСЖ
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
Вчера, 21:19
3
«Даже не понимая вопроса»: Сафонов поделился забавной историей из Франции
Вчера, 20:50
4
Хвича сменил профессию на время травмы
Вчера, 10:42
4
«Мы в глубокой, глубокой заднице»: Забарный – о сборной Украины
Вчера, 09:46
20
Сафонов признался, по каким русским блюдам скучает во Франции
14 ноября
7
«Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Эвиана»
2016.07.11 18:30
«Крылья Советов» подписали форварда «Эвиана»
2016.02.26 18:35
Бруно близок к переходу в «Крылья Советов»
2016.02.24 18:55
1
Менса стал игроком «Анжи»
2016.02.24 00:04
«Эвиан» не получал от «Анжи» предложений по Менса
2016.02.22 13:07
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
Вчера, 21:19
3
«Даже не понимая вопроса»: Сафонов поделился забавной историей из Франции
Вчера, 20:50
4
Хвича сменил профессию на время травмы
Вчера, 10:42
4
«Мы в глубокой, глубокой заднице»: Забарный – о сборной Украины
Вчера, 09:46
20
Сафонов признался, по каким русским блюдам скучает во Франции
14 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+