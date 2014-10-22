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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Мальме
Атлетико - Мальме: обзор матча 22 октября 2014
Атлетико
22.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
5 : 0
Завершен
Мальме
48'
Коке
61'
М. Манджукич
63'
А. Гризманн
88'
Д. Годин
90+3'
А. Черчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Мальме
ГОЛ! 5:0!
А. Черчи
90'
+3
90'
+1
Замена
П. Конате
️️️️
Рикардиньо
ГОЛ! 4:0!
Д. Годин
Пас отдал
Коке
88'
87'
Замена
С. Терн
️️️️
М. Эрикссон
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Манджукич
77'
72'
Желтая карточка
М. Розенберг
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Гризманн
72'
68'
Желтая карточка
Э. Йоханссон
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
68'
66'
Замена
С. Кроон
️️️️
Э. Форсберг
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Коке
61'
ГОЛ! 1:0!
Коке
Пас отдал
А. Туран
48'
Желтая карточка
Д. Годин
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальме
1
Робин Ольсен
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Мальме
27
Златан Азинович
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
21
Симон Кроон
ЦП
10
Симон Терн
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
3-2-3-2
13
Мойя
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
6
Сикейра
20
Хуанфран
8
Ньигес
66
Туран
6
Коке
7
Гризманн
9
Манджукич
4-3-1-2
1
Ольсен
21
Йоханссон
22
Хеландер
3
Тиннерхольм
20
Рикардиньо
7
Эрикссон
8
Аду
4
Халсти
10
Форсберг
9
Розенберг
92
Телин
7
Гризманн
7
Родригес
7
Родригес
7
Гризманн
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
9
Манджукич
7
Черчи
7
Черчи
9
Манджукич
20
Рикардиньо
22
Конате
22
Конате
20
Рикардиньо
10
Форсберг
21
Кроон
21
Кроон
10
Форсберг
7
Эрикссон
10
Терн
10
Терн
7
Эрикссон
Остались в запасе
Атлетико
Мальме
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
27
Златан Азинович
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
27
Златан Азинович
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Атлетико - Мальме
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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