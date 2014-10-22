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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Зенит
Байер - Зенит: обзор матча 22 октября 2014
Байер
22.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
2 : 0
Завершен
Зенит
58'
Д. Донати
63'
К. Пападопулос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Зенит
90'
+5
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
85'
82'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Витсель
Замена
Т. Едвай
️️️️
Х. Чалханоглу
81'
Вторая желтая
Венделл
79'
ГОЛ! 2:0!
К. Пападопулос
Пас отдал
Х. Чалханоглу
63'
62'
Замена
О. Шатов
️️️️
В. Файзулин
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Э. Спахич
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Донати
Пас отдал
Х. Чалханоглу
58'
Желтая карточка
Венделл
56'
16'
Желтая карточка
Халк
15'
Желтая карточка
Х. Гарсия
7'
Желтая карточка
В. Файзулин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
(К)
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
7
Штефан Райнарц
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лено
8
Бендер
4
Спахич
21
Топрак
18
Венделл
7
Райнарц
2
Донати
10
Чалханоглу
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-1-4-1
12
Лодыгин
22
Анюков
24
Гарай
6
Ломбертс
4
Кришито
6
Хави Гарсия
7
Халк
28
Витсель
20
Файзулин
10
Данни
23
Рондон
10
Чалханоглу
4
Едвай
4
Едвай
10
Чалханоглу
4
Спахич
14
Пападопулос
14
Пападопулос
4
Спахич
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
20
Файзулин
27
Шатов
27
Шатов
20
Файзулин
28
Витсель
11
Кержаков
11
Кержаков
28
Витсель
Остались в запасе
Байер
Зенит
18
Дарио Крешич
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Байер - Зенит
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:35 (прямая)
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