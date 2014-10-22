Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Реал
Ливерпуль - Реал: обзор матча 22 октября 2014
Ливерпуль
22.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
Реал
23'
К. Роналду
29'
К. Бензема
40'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Реал
84'
Замена
Начо
️️️️
Марсело
81'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Т. Кроос
74'
Замена
С. Хедира
️️️️
К. Роналду
Замена
Л. Маркович
️️️️
Ф. Коутиньо
67'
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Хендерсон
66'
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Балотелли
46'
40'
ГОЛ! 0:3!
К. Бензема
34'
Желтая карточка
Т. Кроос
29'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Т. Кроос
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
37
Шкртел
8
Джонсон
7
Аллен
8
Джеррард
14
Хендерсон
19
Стерлинг
11
Коутиньо
45
Балотелли
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
19
Варан
3
Пепе
12
Марсело
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
14
Хендерсон
23
Джан
23
Джан
14
Хендерсон
45
Балотелли
10
Лаллана
10
Лаллана
45
Балотелли
11
Коутиньо
8
Маркович
8
Маркович
11
Коутиньо
12
Марсело
6
Начо
6
Начо
12
Марсело
7
Роналду
28
Хедира
28
Хедира
7
Роналду
8
Кроос
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
8
Кроос
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Кейлор Навас
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Реал
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
Вчера, 23:44
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
Вчера, 23:44
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+