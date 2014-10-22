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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Арсенал
Андерлехт - Арсенал: обзор матча 22 октября 2014
Андерлехт
22.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
71'
Э. Нахар
89'
К. Гиббс
90+1'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Арсенал
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Л. Подольски
89'
ГОЛ! 1:1!
К. Гиббс
Пас отдал
К. Чамберс
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Прат
88'
84'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Д. Уилшир
Замена
М. Суарес
️️️️
Г. Сирьяк
83'
Желтая карточка
О. Дешахт
81'
75'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
М. Фламини
75'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 1:0!
Э. Нахар
Пас отдал
Д. Прат
71'
66'
Желтая карточка
Д. Уэлбек
8'
Желтая карточка
Н. Монреаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
77
Натан Кабаселе
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Арсенал
43
Райан Хаддарт
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-3-1-2
1
Прото
20
Ванден Борре
99
Мбемба
3
Дешахт
31
Нахар
26
Прат
16
Дефур
8
Тилеманс
18
Ашампонг
90
Сирьяк
15
Конте
4-4-2
1
Мартинес
3
Гиббс
4
Мертезакер
12
Чамберс
18
Монреаль
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Уилшир
20
Фламини
4
Санчес
18
Уэлбек
26
Прат
18
Дендокер
18
Дендокер
26
Прат
90
Сирьяк
7
Суарес
7
Суарес
90
Сирьяк
18
Уэлбек
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
18
Уэлбек
10
Уилшир
10
Подольски
10
Подольски
10
Уилшир
20
Фламини
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
20
Фламини
Остались в запасе
Андерлехт
Арсенал
77
Натан Кабаселе
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
43
Райан Хаддарт
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
77
Натан Кабаселе
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
43
Райан Хаддарт
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Андерлехт - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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