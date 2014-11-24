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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск
Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск: обзор матча 24 ноября 2014
Краснодар-2
24.11.2014, понедельник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, группа 1, 19 тур
0 : 2
Завершен
Биолог-Новокубанск
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск
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Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
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2 : 2
09.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
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0 : 2
02.11.2024
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1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-2
Биолог-Новокубанск
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Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
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1 февраля
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2025.09.25 08:41
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