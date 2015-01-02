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Расписание матчей
Англия. Кубок
Милтон Кинс Донс - Честерфилд
Милтон Кинс Донс - Честерфилд: обзор матча 02 января 2015
Милтон Кинс Донс
02.01.2015, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Честерфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Честерфилд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
- : -
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 11 тур
Порт Вейл
1 : 0
17.10.2026
Честерфилд
Информация о матче
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Милтон Кинс Донс
Честерфилд
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
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