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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кардифф - Колчестер Юнайтед
Кардифф - Колчестер Юнайтед: обзор матча 02 января 2015
Кардифф
02.01.2015, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 3 раунд
3 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кардифф - Колчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
- : -
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 11 тур
Колчестер Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Эксетер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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Кардифф
Колчестер Юнайтед
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8 ноября
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