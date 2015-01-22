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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Ордабасы
Амкар-Пермь - Ордабасы: обзор матча 22 января 2015
Амкар-Пермь
22.01.2015, четверг, 16:00
Товарищеские матчи
5 : 0
Завершен
Ордабасы
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Ордабасы
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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Ордабасы
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2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
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