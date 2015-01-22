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Расписание матчей
Кубок Африки
Кабо-Верде - ДР Конго
Кабо-Верде - ДР Конго: обзор матча 22 января 2015
Кабо-Верде
22.01.2015, четверг, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
ДР Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кабо-Верде - ДР Конго
86'
Замена
Ф. Мубеле
️️️️
Л. Мабиди
Замена
Платини
️️️️
Ж. Таварес
79'
Замена
Д. Фортеш
️️️️
Р. Мендес
71'
63'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Я. Боласи
Замена
Элдон
️️️️
Кука
59'
23'
Замена
Н. Мунганга
️️️️
Ю. Мулумбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
14
Геге
ЦЗ
3
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
5
Бабанко
ЦП
17
Калу
ЦП
19
Жулио Таварес
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
15
Нуну Роша
ЦФ
9
Кука
ЦФ
Главный тренер
Руй Агуаш
ДР Конго
1
Роберт Кидиаба
ВР
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
15
Жоэль Кимваки
ЦЗ
3
Килитчо Касусула
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Седрик
ЛП
20
Лема Мабиди
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Кабо-Верде
16
Иван Крус
ВР
4
Кай
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Тони Варела
ЦП
6
Сержиу Семедо
ЦП
13
Платини
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
ДР Конго
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
10
Нискенс Кебану
ЛВ
5
Нелсон Мунганга
ЦП
6
Седрик Макиади
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
21
Фирмин Мубеле
ЦП
19
Жереми Бокила
ЦФ
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
4-2-4
1
Возинья
14
Геге
3
Варела
2
Стопира
23
Карлитуш
5
Бабанко
17
Калу
19
Таварес
9
Кука
15
Роша
20
Мендес
3-2-4-1
1
Кидиаба
15
Кимваки
3
Касусула
22
Мбемба
17
Монгонгю
2
Мпеко
20
Мабиди
11
Боласи
7
Мулумбу
18
Седрик
9
Мбокани
20
Мендес
22
Фортеш
22
Фортеш
20
Мендес
19
Таварес
13
Платини
13
Платини
19
Таварес
9
Кука
10
Элдон
10
Элдон
9
Кука
7
Мулумбу
5
Мунганга
5
Мунганга
7
Мулумбу
20
Мабиди
21
Мубеле
21
Мубеле
20
Мабиди
11
Боласи
19
Бокила
19
Бокила
11
Боласи
Остались в запасе
Кабо-Верде
ДР Конго
16
Иван Крус
ВР
7
Одаир Фортеш
ЦФ
8
Тони Варела
ЦП
4
Кай
ЦЗ
6
Сержиу Семедо
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Руй Агуаш
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
16
Никез Кюдимбана
ВР
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
10
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Парфэйт Манданда
ВР
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
6
Седрик Макиади
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Остались в запасе
16
Иван Крус
ВР
7
Одаир Фортеш
ЦФ
8
Тони Варела
ЦП
4
Кай
ЦЗ
6
Сержиу Семедо
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
Остались в запасе
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
16
Никез Кюдимбана
ВР
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
10
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Парфэйт Манданда
ВР
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
6
Седрик Макиади
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Руй Агуаш
Главный тренер
Флоран Ибенге
Статистика матча Кабо-Верде - ДР Конго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Главный судья:
Маланг Дьедиу
Стадион:
Нуэво Эстадио
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