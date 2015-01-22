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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - Тунис
Замбия - Тунис: обзор матча 22 января 2015
Замбия
22.01.2015, четверг, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Тунис
59'
Э. Маюка
70'
А. Акаичи
89'
Я. Шихауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Замбия - Тунис
89'
ГОЛ! 1:2!
Я. Шихауи
Пас отдал
Ю. Мсакни
80'
Замена
Х. Юнес
️️️️
А. Акаичи
Желтая карточка
К. Мунтхали
79'
75'
Замена
Ф. Сасси
️️️️
Ж. Саихи
Замена
Д. Мванза
️️️️
Э. Маюка
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Акаичи
Пас отдал
С. Бен Юссеф
66'
Замена
М. Али-Мансер
️️️️
В. Хазри
ГОЛ! 1:0!
Э. Маюка
Пас отдал
Р. Калаба
59'
Желтая карточка
Р. Калаба
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
4
Кристофер Мунтхали
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
8
Лубамбо Мусонда
ЦП
14
Кондвани Мтонга
ЦП
12
Эванс Кангва
ЦФ
15
Гивен Сингулума
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
9
Яссин Шихауи
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
21
Жамель Саихи
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Замбия
1
Данни Мунайо
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
23
Родерик Кабве
ЛЗ
2
Донашано Малама
ЦЗ
8
Брюс Мусаканья
ЦП
7
Спенсер Сауту
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
9
Рональд Кампамба
ЦФ
10
Мукука Муленга
ЦФ
21
Джексон Мванза
ЦФ
23
Патрик Нгома
ЦФ
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Билель Мохсни
ЦЗ
15
Мохамед Али-Мансер
ЦП
8
Фахредин Бен Юссеф
ЦП
14
Стефан Натер
ЦП
10
Хамза Юнес
ЦФ
11
Амин Шермити
ЦФ
3-2-2-3
16
Мвине
13
Сунзу
6
Нкаусу
17
Калаба
18
Мбола
4
Мунтхали
8
Мусонда
14
Мтонга
20
Маюка
15
Сингулума
12
Кангва
4-4-2
1
Матлути
3
Абденнур
6
Бедуи
2
Бен Юссеф
12
Маалул
7
Мсакни
21
Саихи
6
Рагуэд
9
Шихауи
10
Хазри
9
Акаичи
20
Маюка
21
Мванза
21
Мванза
20
Маюка
10
Хазри
15
Али-Мансер
15
Али-Мансер
10
Хазри
9
Акаичи
10
Юнес
10
Юнес
9
Акаичи
21
Саихи
13
Сасси
13
Сасси
21
Саихи
Остались в запасе
Замбия
Тунис
8
Брюс Мусаканья
ЦП
1
Данни Мунайо
ВР
2
Донашано Малама
ЦЗ
22
Джошуа Титима
ВР
23
Родерик Кабве
ЛЗ
9
Рональд Кампамба
ЦФ
7
Спенсер Сауту
ЦП
10
Мукука Муленга
ЦФ
23
Патрик Нгома
ЦФ
3
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Хонор Джанца
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
4
Билель Мохсни
ЦЗ
8
Фахредин Бен Юссеф
ЦП
14
Стефан Натер
ЦП
11
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
8
Брюс Мусаканья
ЦП
1
Данни Мунайо
ВР
2
Донашано Малама
ЦЗ
22
Джошуа Титима
ВР
23
Родерик Кабве
ЛЗ
9
Рональд Кампамба
ЦФ
7
Спенсер Сауту
ЦП
10
Мукука Муленга
ЦФ
23
Патрик Нгома
ЦФ
3
Чисамба Лунгу
ПП
Остались в запасе
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
4
Билель Мохсни
ЦЗ
8
Фахредин Бен Юссеф
ЦП
14
Стефан Натер
ЦП
11
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Замбия - Тунис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Абубакар Бангура
Стадион:
Нуэво Эстадио
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