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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 06 января 2015
Дженоа
06.01.2015, вторник, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
51'
Я. Фальке (П)
69'
А. Матри
37'
Д. Дзаппакоста
49'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
Желтая карточка
Т. Коста
90'
+2
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Лестьенн
86'
Желтая карточка
А. Матри
85'
80'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Д. Базелли
79'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Х. Денис
Замена
Т. Коста
️️️️
А. Бертолаччи
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Матри
Пас отдал
Эденилсон
69'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Ф. Ронкалья
57'
56'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
М. Д'Алессандро
53'
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
51'
Желтая карточка
Й. Беналуан
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Я. Фальке
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Моралес
Пас отдал
Д. Базелли
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
Д. Базелли
19'
Желтая карточка
Б. Драме
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
13'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
10'
9'
Желтая карточка
Д. Базелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
79
Сальваторе Молина
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
8
Бурдиссо
13
Антонелли
87
Де Майо
14
Ронкалья
91
Бертолаччи
8
Ринкон
88
Эденилсон
44
Фальке
21
Матри
17
Лестьенн
3-2-3-1-1
57
Спортиелло
3
Драме
2
Стендардо
29
Беналуан
77
Дзаппакоста
6
Беллини
14
Кармона
33
Базелли
10
Моралес
77
Д'Алессандро
19
Денис
14
Ронкалья
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
14
Ронкалья
91
Бертолаччи
8
Коста
8
Коста
91
Бертолаччи
17
Лестьенн
33
Куцка
33
Куцка
17
Лестьенн
77
Д'Алессандро
37
Спинаццола
37
Спинаццола
77
Д'Алессандро
33
Базелли
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Базелли
19
Денис
9
Бьянки
9
Бьянки
19
Денис
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
79
Сальваторе Молина
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Остались в запасе
79
Сальваторе Молина
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Дженоа - Аталанта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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