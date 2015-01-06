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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Торино
Кьево - Торино: обзор матча 06 января 2015
Кьево
06.01.2015, вторник, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Торино
88'
Желтая карточка
А. Гацци
87'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Вивес
Замена
И. Кофи
️️️️
Э. Скелотто
81'
78'
Замена
Б. Перес
️️️️
К. Молинаро
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Палоски
75'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
В. Бирса
71'
59'
Желтая карточка
А. Фарнеруд
Желтая карточка
П. Хетемай
45'
40'
Желтая карточка
Д. Вивес
Желтая карточка
Р. Меджиорини
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Амаури
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-4-2
1
Биццарри
87
Жуканович
12
Цесар
3
Дайнелли
21
Фрей
22
Иско
23
Бирса
18
Скелотто
56
Хетемай
69
Меджиорини
9
Палоски
3-2-3-2
93
Паделли
27
Силва
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
3
Молинаро
9
Фарнеруд
5
Вивес
14
Гацци
27
Квальярелла
11
Амаури
23
Бирса
27
Лазаревич
27
Лазаревич
23
Бирса
18
Скелотто
5
Кофи
5
Кофи
18
Скелотто
9
Палоски
11
Лопес
11
Лопес
9
Палоски
5
Вивес
24
Бенасси
24
Бенасси
5
Вивес
3
Молинаро
33
Перес
33
Перес
3
Молинаро
Остались в запасе
Кьево
Торино
16
Никола Белломо
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Кьево - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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