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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Фиорентина
Парма - Фиорентина: обзор матча 06 января 2015
Парма
06.01.2015, вторник, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
11'
А. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Фиорентина
Желтая карточка
А. Миранте
88'
86'
Вторая желтая
С. Савич
Желтая карточка
А. Кассано
86'
81'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Хоакин
79'
Вторая желтая
Гонсало
Желтая карточка
С. Бидауи
79'
Замена
С. Бидауи
️️️️
Р. Палладино
75'
Замена
А. Рисполи
️️️️
М. Кассани
67'
66'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
М. Алонсо
59'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Я. Куртич
35'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
М. Гобби
35'
34'
Пенальти не реализован!
М. Гомес
Желтая карточка
П. Де Челье
33'
29'
Желтая карточка
Гонсало
ГОЛ! 1:0!
А. Коста
Пас отдал
А. Лукарелли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Парма
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
33
Лукас Соуза
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Марко Марин
АП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-2-2-2
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
29
Де Челье
6
Кассани
4
Маури
10
Лоди
99
Кассано
17
Палладино
4-4-1-1
16
Тэтэрушану
15
Басанта
2
Гонсало
15
Савич
3
Алонсо
7
Куадрадо
7
Писарро
14
Фернандес
27
Куртич
17
Хоакин
27
Гомес
17
Палладино
26
Бидауи
26
Бидауи
17
Палладино
6
Кассани
3
Рисполи
3
Рисполи
6
Кассани
17
Хоакин
21
Паскуаль
21
Паскуаль
17
Хоакин
27
Куртич
20
Аквилани
20
Аквилани
27
Куртич
3
Алонсо
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
3
Алонсо
Остались в запасе
Парма
Фиорентина
33
Лукас Соуза
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
33
Нето
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
33
Лукас Соуза
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Парма - Фиорентина
5
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Эннио Тардини
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