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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Флуминенсе - Байер
Флуминенсе - Байер: обзор матча 16 января 2015
Флуминенсе
16.01.2015, пятница, 01:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Флуминенсе - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Палмейрас
0 : 1
22.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
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