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Расписание матчей
Англия. Кубок
Честерфилд - Сканторп Юнайтед
Честерфилд - Сканторп Юнайтед: обзор матча 13 января 2015
Честерфилд
13.01.2015, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Сканторп Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Честерфилд - Сканторп Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
- : -
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 11 тур
Порт Вейл
1 : 0
17.10.2026
Честерфилд
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Олдершот
- : -
21.11.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Сканторп Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бостон Юнайтед
2 : 1
31.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Тамуорт
4 : 1
27.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Сканторп Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
2 : 0
10.10.2026
Сканторп Юнайтед
Информация о матче
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Честерфилд
Сканторп Юнайтед
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»
2016.01.10 23:53
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»
2016.01.10 23:53
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
«Челси» – «Сканторп Юнайтед». Онлайн-трансляция
2016.01.10 16:38
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